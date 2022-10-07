Назван худший игрок киевского "Динамо" в матче с "Ренном"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Вчера в матче 3-го тура Лиги Европы французский "Ренн" минимально обыграл киевское "Динамо" (2:1).

В первом тайме за киевлян забил Виктор Цыганков, который получил наивысшую оценку от WhoScored - 7,0.

Худшим игроком матча стал защитник киевлян Денис Попов, который в конце игры "привез" гол в свои ворота. Ему аналитики поставили оценку 5,0.

"Динамо" проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы.

Читайте: Киевское "Динамо" потерпело третье подряд поражение в Лиге Европы | https://dailysports.net