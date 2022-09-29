Назван главный фаворит ЧМ-2022

Сборная Бразилии считается главным фаворитом ЧМ-2022.

Так считает британское издание The Guardian.

По версии журналистов, следом в рейтинге расположились Аргентина и Испания.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Испания;

4. Нидерланды;

5. Германия;

6. Дания;

7. Франция;

8. Хорватия;

9. Англия;

10. Сербия.

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