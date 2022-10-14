Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч"

Теги йошко гвардиолпедриджуд беллингемджамал мусиала

Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч"

Фото: твиттер Йошко Гвардиола/Автор неизвестен

Издание Tuttosport опубликовало список из 20 претендентов на награду Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту младше 21 года.

В список претендентов вошли: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба – "Боруссия" Дортмунд), Эдуарду Камавинга ("Реал"), Педри, Ансу Фати, Гави (все – "Барселона"), Антониу Силва ("Бенфика"), Фабиу Карвалью ("Ливерпуль"), Вильфред Ньонто ("Лидс"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все – "Бавария"), Фабио Миретти ("Ювентус"), Нико Гонсалес ("Валенсия"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Джорджио Скальвини ("Аталанта"), Никола Залевски ("Рома"), Беньямин Шешко ("РБ Зальцбург") и Дестини Удожие ("Удинезе").

В прошлом году награду завоевал полузащитник "Барселоны" Педри.

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