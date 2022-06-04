Назван фаворит на получение "Золотого мяча"

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Назван фаворит на получение "Золотого мяча"

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема является фаворитом на получение "Золотого мяча".

Об этом пишет издание Sportskeeda, которое составило рейтинг претендентов на награду.

Второе место в рейтинге занимает форвард "Ливерпуля" Садьо Мане, а третье – нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Sportskeeda:

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);

3. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. Садьо Мане («Ливерпуль»);

1. Карим Бензема («Реал Мадрид»).

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