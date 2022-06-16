Назван автор лучшего гола сезона РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин забил лучший гол сезона РПЛ.
Лучшим голом признан его точный удар в ворота "Локомотива" в матче 24-го тура (4:1). 20-летний хавбек в той встрече дальним ударом открыл счет в этой игре.
Победителя определяли путем голосования, в котором приняли участие эксперты РПЛ и комментаторы телеканала "Матч Премьер".
В прошедшем сезоне РПЛ Щетинин провел 12 матчей, в которых забил 2 гола.
Не пропустите: В "Зените" высказались о будущем легионеров в клубе. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Крал может перебраться в Бундеслигу
-
"Локомотив" отдал Рыбчинского в аренду в другой клуб РПЛ
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
-
Де Дзерби получил предложение из Италии
-
"Шахтер" продаст Нереса в европейский топ-клуб
-
В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
-
Дибала перейдет в "Интер"
-
УЕФА изучает ситуацию с финансами "ПСЖ"
-
Назван автор лучшего гола сезона РПЛ
-
ЦСКА отправил вратаря Помазуна в аренду в другой клуб РПЛ
-
Бакаев рассказал, как готовится к матчу против "Спартака"
-
"Зенит" отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ
-
"Уфа" представила и.о. главного тренера
-
Бакаев выбрал игровой номер в "Зените"
-
Семак близок к подписанию нового контракта с "Зенитом"
-
В числе претендентов на премию Golden Boy-2022 нет ни одного россиянина
-
"Челси" близок к подписанию 18-летнего футболиста
-
Агент пролил свет на возможный переход лидера "Сочи" в "Зенит"
-
"Нижний Новгород" получит 450 миллионов за переименование клуба
-
The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего ЧМ-2022