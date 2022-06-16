Назван автор лучшего гола сезона РПЛ

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин забил лучший гол сезона РПЛ.

Лучшим голом признан его точный удар в ворота "Локомотива" в матче 24-го тура (4:1). 20-летний хавбек в той встрече дальним ударом открыл счет в этой игре.

Победителя определяли путем голосования, в котором приняли участие эксперты РПЛ и комментаторы телеканала "Матч Премьер".

В прошедшем сезоне РПЛ Щетинин провел 12 матчей, в которых забил 2 гола.

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