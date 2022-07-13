Назвала зарплата Кулибали в случае перехода в "Челси"

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Назвала зарплата Кулибали в случае перехода в "Челси"

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали значительно увеличит свой доход в случае перехода в лондонский "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, зарплата футболиста в Англии составит 10 миллионов евро в год. Сейчас африканец получает около семи миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что "Челси" близок к покупке игрока за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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