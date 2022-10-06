Навас хочет покинуть ПСЖ. Им интересуются 3 клуба АПЛ

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Навас хочет покинуть ПСЖ. Им интересуются 3 клуба АПЛ

Фото: твиттер Кейлора Наваса/Автор неизвестен

Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, голкипер настроен на уход, чтобы получать регулярную игровую практику. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 35-летний Навас не провел за ПСЖ ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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