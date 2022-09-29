Наставнику "Вест Хэма" грозит увольнение: у него есть 5 матчей

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Наставнику "Вест Хэма" грозит увольнение: у него есть 5 матчей

Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Наставнику "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу грозит увольнение с поста главного тренера.

Как пишет The Telegraph, боссы "молотобойцев" дали тренеру 5 матчей, чтобы тот исправил ситуацию в турнирной таблице.

Отметим, что после 7 туров "Вест Хэм" занимает в таблице АПЛ 18-е место, находясь в зоне вылета.

Ситуацию тренер должен исправить в матчах с "Вулверхэмптоном", "Фулхэмом", "Саутгемптоном", "Ливерпулем" и "Борнмутом".

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