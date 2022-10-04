Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Известный британский ведущий Пирс Морган не доволен решением наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага оставить Криштиану Роналду в запасе на дерби с "Манчестер Сити".

"Вы только представьте это: он сажает Криштиану в запас на самый важный матч сезона, а затем выпускает на замену пять других игроков. Их "уничтожают", и после этого он говорит, что поступил так "из уважения". Тен Хаг – заблуждающийся высокомерный хам. Его обращение с Роналду – это позор", — написал Морган.

Матч завершился победой "горожан" со счетом 6:3.

Не пропустите: Психолог раскрыл детали беседы с Роналду. | https://dailysports.net