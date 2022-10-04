Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Известный британский ведущий Пирс Морган не доволен решением наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага оставить Криштиану Роналду в запасе на дерби с "Манчестер Сити".
"Вы только представьте это: он сажает Криштиану в запас на самый важный матч сезона, а затем выпускает на замену пять других игроков. Их "уничтожают", и после этого он говорит, что поступил так "из уважения". Тен Хаг – заблуждающийся высокомерный хам. Его обращение с Роналду – это позор", — написал Морган.
Матч завершился победой "горожан" со счетом 6:3.
Не пропустите: Психолог раскрыл детали беседы с Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Названо имя лучшего футболиста 5-го тура УПЛ
-
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне
-
В "Шахтере" резко высказались об отношении ФИФА к клубу
-
Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста
-
Шесть французских городов будут бойкотировать матчи ЧМ-2022
-
Ибрагимович получит роль в итальянском сериале
-
Отец Неймара сломал ребра и порезал руку на вечеренке
-
Стало известно, сколько Катар заработает на проведении ЧМ-2022
-
Бывший подопечный Луческу жестко высказался о наставнике
-
Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби
-
"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"
-
Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"
-
Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе
-
Худшая команда Ла Лиги уволила главного тренера
-
Главный тренер "МЮ" изменил позицию по поводу ухода Роналду
-
Левандовски рассказал, почему отказал "Реалу"
-
Бенитес может возглавить клуб АПЛ
-
Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030
-
Главные новости дня: 3 октября
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18