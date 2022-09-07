Наставник "Шахтера" назвал главных героев матча с "Лейпцигом"

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Наставник "Шахтера" назвал главных героев матча с "Лейпцигом"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич назвал двух творцов сенсационной победы в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (4:1).

"Я знаю Марьяна Шведа еще со Львова. Когда Севилья забрала его, я еще тогда хотел его вернуть. Теперь я счастлив, что он снова в моей команде. Он трудолюбив, быстр и силен. Я знаю, на что он способен.

Когда пошла контратака на третий гол, и мяч оказался в ногах Мудрика, я уже праздновал, подняв руки, потому что по тренировкам знаю, что он забивает, когда выходит один на один с вратарем. Я пытался передать эту положительную энергию. Весь этот матч о том, чтобы быть положительным", – сказал Йовичевич в комментарии сайту УЕФА.

В матче с немецкой командой Швед оформил дубль, а Мудрик отличился голом и двумя результативными передачами.

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