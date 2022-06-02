Наставник сборной Украины назвал главных звезд команды

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Наставник сборной Украины назвал главных звезд команды

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Наставник сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами после победы над Шотландией (3:1) в матче 1/2 финала стыкового отборочного турнира к ЧМ-2022.

Специалист не согласен с мнением о том, что в его команде нет звездных футболистов.

"У нас действительно команда-звезда. Но почему у нас нет звёзд? У нас есть чемпион АПЛ, есть Ярмоленко и Миколенко – игроки премьер-лиги. У нас Малиновский играет в Серии А, много хороших игроков", — приводит слова Петракова Sport.ua.

В следующем матче украинцы сыграют против Уэльса за путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча пройдет 5 июня.

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