Наставник сборной Германии странно высказался о поражении от Венгрии

Фото: твиттер сборной Германии\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после сенсационного поражения от команды Венгрии со счетом 0:1.

По словам тренера, лучше сейчас проигрывать в таких матчах, чем на чемпионате мира.

"Мы играли очень плохо в первом тайме. Не действовали активно, не были уверены в себе и допускали слишком много простых ошибок.

Во втором тайме сыграли уже лучше, но не смогли создать достаточно голевых моментов", – сказал он.

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