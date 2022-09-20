Наставник сборной Германии не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре
Фото: твиттер сборной Германии\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре:
По словам наставника, в этой стране ущимляют права человека.
"Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности", - сказал Флик Süddeutsche Zeitung.
Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе с командами Испании, Коста-Рики и Японии.
Также не пропустите: Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022. | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю
-
Наставник "МЮ" хочет пригласить в команду конкурента для Роналду
-
Стало известно, будет ли в киевском "Динамо" новые футболисты в ближайшее время
-
Наставник сборной Германии не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре
-
Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции
-
Ключевой защитник сборной Украины получил травму
-
Вратарь украинского аматорского клуба забил гол ударом от своих ворот (видео)
-
Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах
-
"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего
-
"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине
-
Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы
-
Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет клуба на сезон
-
Каннаваро может возглавить скромный итальянский клуб
-
Президент "Баварии" высказался о возможном увольнении Нагельсмана
-
Руни заменил футболиста по ходу матча из-за необычной причины
-
Зеленский пообщался с президентом УЕФА
-
В Украине назвали трусом Де Дзерби, который возглавил "Брайтон"
-
Погба хотел выплатить вымогателям 13 миллионов, но банк отклонил операцию
-
Мудрик выбрал приоритетный для себя клуб в Англии
-
Ребров раскрыл интересные детали трансфера Ярмоленка в ОАЭ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3