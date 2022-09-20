Наставник сборной Германии не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре

Фото: твиттер сборной Германии\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре:

По словам наставника, в этой стране ущимляют права человека.

"Было ли правильно отдать Катару чемпионат мира? На этот вопрос нужно было ответить гораздо раньше и ответить нет. Очевидно, что там многое неправильно в плане прав человека, толерантности", - сказал Флик Süddeutsche Zeitung.

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

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