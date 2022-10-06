Наставник "ПСЖ" рассказал, почему заменил Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье рассказал, по какой причине форвард команды Лионель Месси был заменен в игре с "Бенфикой" (1:1).

Форвард сборной Аргентины покинул поле на 81-й минуте матча Лиги чемпионов.

"Ему пришлось много ускоряться, и он устал. Он был заменен, потому что чувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был намного лучше", – сказал Кристоф Гальтье.

Отметим, что именно Месси забил единственный гол парижан в этой игре.

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