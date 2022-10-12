Наставник ПСЖ рассказал, что помешало "ПСЖ" победить "Бенфику"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье высказался об игре своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (1:1).

По словам наставника, игра была напряжённой и ритмичной, но без большого количества атакующих моментов.

"Если говорить о нас, то хоть мы и использовали мяч лучше, чем в первом матче, но и пропускали намного меньше ситуаций, нас редко ловили. К сожалению, на уровне в атаке нам не удалось создать больше. Даже если были интересные ситуации, нам не удалось взять верх над этой защитой португальцев", — цитирует Гальтье пресс-служба УЕФА.

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