Наставник "МЮ" высказался о скромной победе команды в Лиге Европы

Фото: твиттер Эрика тен Хага/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг оценил действия своих подопечных в матче Лиги Европы с "Омонией" (1:0).

Английский клуб вырвал победу уже в компенсированное арбитром время.

При этом наставник уверен, что его команда выглядела достойно, так как создала множество моментов.

"Меня не беспокоит реализация, мы забиваем в каждом матче. Я верю в то, что мы продолжим это делать. И я надеюсь, что мы просто приберегли голы на следующую неделю.

В перерыве мы говорили о том, что нам нужно сохранять концентрацию. Когда играешь против команды, действующей в обороне столь компактно, и не можешь забить, то можешь потерять самообладание. Ты можешь допустить ошибку, потерять мяч – и вот тебе контратака", – отметил тен Хаг.

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