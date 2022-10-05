Наставник "МЮ" рассказал, как Роналду отреагировал на свое отсутствие в составе на игру с "Сити"

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Наставник "МЮ" рассказал, как Роналду отреагировал на свое отсутствие в составе на игру с "Сити"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг признался, что форвард команды Криштиану Роналду недоволен тем, что его не выпустили на поле в матче с "Манчестер Сити" (3:6).

Сам тренер настаивает, что не выпустил игрока при счёте 0:4 из уважения.

"Это не имеет никакого отношения к тому, что может произойти в январе или в следующем году. Я не вижу, чтобы он был недоволен. Он счастлив, он хорошо себя чувствует, ему это нравится.

Я не говорю, что он был рад тому, что не играл в воскресенье, но вопрос не в этом. Конечно, он хочет играть и страшно злится, когда не может этого сделать. Роналду мотивирован, и это именно то, чего мы от него ждём", — приводит слова тен Хага Mirror.

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