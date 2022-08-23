Наставник "МЮ" прокомментировал победу над "Ливерпулем"

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Наставник "МЮ" прокомментировал победу над "Ливерпулем"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг пообщался с журналистами после игры с "Ливерпулем" (2:1) в 3-м туре АПЛ.

По словам тренера, его команда может играть куда более хладнокровно и опасно

"Я доволен нашей игрой, но нужно так играть в каждом матче. Не только против "Ливерпуля". Каждая игра в чемпионате Англии тяжелая, и нужно проявлять свои качества всегда.

У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они прекрасные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе", – отметил тен Хаг в интервью Sky Sports.

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