Наставник "МЮ" прокомментировал победу над "Ливерпулем"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг пообщался с журналистами после игры с "Ливерпулем" (2:1) в 3-м туре АПЛ.
По словам тренера, его команда может играть куда более хладнокровно и опасно
"Я доволен нашей игрой, но нужно так играть в каждом матче. Не только против "Ливерпуля". Каждая игра в чемпионате Англии тяжелая, и нужно проявлять свои качества всегда.
У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они прекрасные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе", – отметил тен Хаг в интервью Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18