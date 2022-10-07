Наставник "МЮ" подвел итоги тяжелой победы в Лиге Европы

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвел итоги матча с "Омонией" в Лиге Европы УЕФА.

Напомним, что англичане выиграли со счетом 3:2, при этом уступив в первой половине встрече 0:1.

"Мы хорошо начали матч, создали несколько опасных моментов. Потом допустили необязательную ошибку, провели неудачный 10-минутный отрезок. Мы должны сделать выводы. Мы позволили их болельщикам оживиться. Нельзя допускать этого впредь", – приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.

После трех матчей Лиги Европы у "МЮ" две победы и второе место в группе.

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