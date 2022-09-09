Наставник "МЮ" не пришел на послематчевую пресс-конференцию

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Представители "Манчестер Юнайтед" не пришли на общение с журналистами после игры с "Реал Сосьедад" в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы (0:1).

Это связано со смертью Елизаветы II. В английском клубе решили отменить все послематчевые мероприятия из-за трагедии.

Таким образом, наставник "МЮ" не давал комментариев клубному каналу и не встречался с журналистами на пресс-конференции.

Интересно, что также вчера не общался с журналистами и наставник "Арсенала" Микель Артета.

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