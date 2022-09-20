Наставник "МЮ" хочет пригласить в команду конкурента для Роналду

Теги бенфикаманчестер юнайтедэрик тен хаггонсалу рамуш

Наставник "МЮ" хочет пригласить в команду конкурента для Роналду

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша.

По данным The Sun, в контракте футболиста прописана опция выкупа за 114 миллионов евро.

Наставник "МЮ" уверен, что команде нужен новый форвард после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда.

21-летний Рамуш в нынешнем сезоне в 12 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы

Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов