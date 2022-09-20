Наставник "МЮ" хочет пригласить в команду конкурента для Роналду
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет пригласить в команду нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша.
По данным The Sun, в контракте футболиста прописана опция выкупа за 114 миллионов евро.
Наставник "МЮ" уверен, что команде нужен новый форвард после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда.
21-летний Рамуш в нынешнем сезоне в 12 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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