Наставник "Баварии" высказался про разгром "Байера" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман прокомментировал крупную победу над "Байером" в матче 8-го тура чемпионата Германии (4:0).
По словам наставника, эта победу особенно важна для его команды.
"Мы довольны и результатом, и способом, которым его достигли, собственной игрой. Быстрый гол нам однозначно помог. Были намного эффективнее, чем в предыдущих матчах. При этом в первом тайме нам удалось справиться с большим количеством контратак. Подводя итог, можно отметить, что у нас был хороший контроль игры.
Во второй половине встречи футбол был более открытым. От нас последовала хорошая реакция на недавние результаты в Бундеслиге. Довольны и надеемся, что сможем добиться большего в Лиге чемпионов", - сказал тренер.
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|Команда
|М
|О
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|Вольфсбург
|32
|46
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20