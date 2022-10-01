Наставник "Баварии" высказался про разгром "Байера" в Бундеслиге

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Наставник "Баварии" высказался про разгром "Байера" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман прокомментировал крупную победу над "Байером" в матче 8-го тура чемпионата Германии (4:0).

По словам наставника, эта победу особенно важна для его команды.

"Мы довольны и результатом, и способом, которым его достигли, собственной игрой. Быстрый гол нам однозначно помог. Были намного эффективнее, чем в предыдущих матчах. При этом в первом тайме нам удалось справиться с большим количеством контратак. Подводя итог, можно отметить, что у нас был хороший контроль игры.

Во второй половине встречи футбол был более открытым. От нас последовала хорошая реакция на недавние результаты в Бундеслиге. Довольны и надеемся, что сможем добиться большего в Лиге чемпионов", - сказал тренер.

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