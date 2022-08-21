Наставник "Аталанты" рассказал, почему клуб хочет продать Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о возможном уходе украинца Руслана Малиновского из клуба.

Как известно, в услугах хавбека заинтересованы "Марсель", "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест".

"Это правильно, что мы ищем игрока, который может забить больше 6 голов.

Он очень хорошо адаптировался, но это правильно, что мы будем искать игроков, которые больше соответствуют нашему стилю игры", – сказал главный тренер.

Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский забил 6 мячей и отдал 4 ассиста.

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