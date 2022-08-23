Насри предложил решение "проблемы Роналду"

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Насри предложил решение "проблемы Роналду"

Фото: твиттер Самира Насри/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри предложил нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перейти в "Марсель".

"Я придумал решение для Роналду! Ему нужно разорвать контракт с "Манчестер Юнайтед" и перейти в "Марсель". Это даст ему возможность сыграть в Лиге чемпионов. Мне нравится вариант с атакующей связкой Роналду – Алексис Санчес. Это выглядит интересно", – приводит слова Насри Jeunes Footeux.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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