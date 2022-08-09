Нашел новый клуб? Дзюба перестал тренироваться с "Рубином"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что форвард Артем Дзюба перестал тренироваться с его командой.

По словам тренера, на этой неделе опытный футболист на тренировки не приходил.

Как известно, 33-летний экс-форвард "Зенита" тренировался с казанским клубом с июля.

Параллельно с этим Дзюба продолжает поиски нового места работы.

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