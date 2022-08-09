Нашел новый клуб? Дзюба перестал тренироваться с "Рубином"
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что форвард Артем Дзюба перестал тренироваться с его командой.
По словам тренера, на этой неделе опытный футболист на тренировки не приходил.
Как известно, 33-летний экс-форвард "Зенита" тренировался с казанским клубом с июля.
Параллельно с этим Дзюба продолжает поиски нового места работы.
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