"Наполи" ждет от "МЮ" предложение по Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Наполи" не исключает вероятности подписания нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба ждет от англичан конкретного предложения о переходе португальца, а также покупке нигерийского форварда Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что "Наполи" хочет получить за 23-летнего Осимхена 130 миллионов евро. При этом манкунианцы готовы заплатить за африканца 100 миллионов, а также бесплатно отдать 37-летнего Роналду и платить 85 процентов от его зарплаты в размере 22 миллионов евро в год.

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