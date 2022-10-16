"Наполи" в результативном матче обыграл "Болонью"

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 3:2.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Жуана Жезуса, Ирвинга Лосано и Виктора Осимхена. У гостей отличились Джошуа Зиркзее и Муса Барроу.

"Наполи", набрав 26 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 7 очками осталась на 17-й позиции.

"Наполи" – "Болонья" - 3:2 (1:1)

Голы: Зиркзее, 41 - 0:1, Жезус, 45 - 1:1, Лосано, 49 - 2:1, Барроу, 51 - 2:2, Осимхен, 69 - 3:2

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 76), Лоботка (Демме, 82), Зелиньски, Ндомбеле (Элмаз, 71), Политано (Лосано, 46), Кварацхелия, Распадори (Осимхен, 46).

"Болонья": Скорупски, Пош (Ликояннис, 77), Бонифаци, Лукуми, Камбьязо (Де Сильвестри, 89), Медель (Моро, 71), Эбишер (Сансоне, 77), Домингес, Фергюсон, Зиркзее, Барроу.

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