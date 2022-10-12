"Наполи" в результативном матче обыграл "Аякс". Хвича забил
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов неаполитанский "Наполи" на своем поле обыграл амстердамский "Аякс" со счетом 4:2.
Победу итальянскому клубу принесли голы Ирвинга Лосано, Джакомо Распадори, Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена. У гостей отличились Дэви Классен и Стевен Бергвейн.
"Наполи" Италия – "Аякс" Нидерланды - 4:2 (2:0)
Голы: Лосано, 4 - 1:0, Распадори, 16 - 2:0, Классен, 49 - 2:1, Кварацхелия, 62 (с пенальти) - 3:1, Бергвейн, 83 (с пенальти) - 3:2, Осимхен, 89 - 4:2
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 89), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 49), Лосано (Политано, 77), Кварацхелия (Элмаз, 77), Распадори (Осимхен, 50).
"Аякс": Пасвеер, Санчес (Бас, 65), Блинд, Тимбер, Басси, Классен, Альварес, Тайлор (Гриллич, 65), Кудус (Бробби, 65), Бергейс (Франсишку Консейсау, 84), Бергвейн (Окампос, 84).
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