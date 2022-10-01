"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Андре-Франка Замбо-Ангисса и гол Хвичи Кварацхелии. У гостей отличился Антонио Санабрия.

"Наполи", набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 10 очками остался на девятой позиции.

"Наполи" – "Торино" - 3:1 (3:1)

Голы: Замбо-Ангисса, 6 - 1:0, Замбо-Ангисса, 12 - 2:0, Кварацхелия, 37 - 3:0, Санабрия, 43 - 3:1

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 62), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия (Элмаз, 80), Распадори (Симеоне, 62).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Карамо, 85), Родригес (Схюрс, 85), Джиджи, Буонджорно, Лазаро (Айна, 74), Линетти (Адопо, 74), Миранчук (Радонич, 69), Влашич, Лукич, Санабрия.

Удаление: Юрич (73).

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