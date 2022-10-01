"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли дубль Андре-Франка Замбо-Ангисса и гол Хвичи Кварацхелии. У гостей отличился Антонио Санабрия.
"Наполи", набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 10 очками остался на девятой позиции.
"Наполи" – "Торино" - 3:1 (3:1)
Голы: Замбо-Ангисса, 6 - 1:0, Замбо-Ангисса, 12 - 2:0, Кварацхелия, 37 - 3:0, Санабрия, 43 - 3:1
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 62), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия (Элмаз, 80), Распадори (Симеоне, 62).
"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Карамо, 85), Родригес (Схюрс, 85), Джиджи, Буонджорно, Лазаро (Айна, 74), Линетти (Адопо, 74), Миранчук (Радонич, 69), Влашич, Лукич, Санабрия.
Удаление: Юрич (73).
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на многолетнего лидера "Барселоны". | https://dailysports.neta
Лента новостей
-
"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
-
"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
-
"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
-
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
-
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)
-
"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
-
"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
-
"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"
-
Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
-
"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге
-
Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
-
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
-
"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
-
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона
-
На ЧМ-2022 не будут размещать баннер с Роналду
-
Бэйла запускает продажу собственного бренда пива
-
Бензема восстановился после травмы и сегодня сыграет против "Осасуны"
-
Кейн обновил свой же рекорд в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17