"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место

Теги наполиторино

"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Андре-Франка Замбо-Ангисса и гол Хвичи Кварацхелии. У гостей отличился Антонио Санабрия.

"Наполи", набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 10 очками остался на девятой позиции.

"Наполи" – "Торино" - 3:1 (3:1)
Голы: Замбо-Ангисса, 6 - 1:0, Замбо-Ангисса, 12 - 2:0, Кварацхелия, 37 - 3:0, Санабрия, 43 - 3:1

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 62), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия (Элмаз, 80), Распадори (Симеоне, 62).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Карамо, 85), Родригес (Схюрс, 85), Джиджи, Буонджорно, Лазаро (Айна, 74), Линетти (Адопо, 74), Миранчук (Радонич, 69), Влашич, Лукич, Санабрия.

Удаление: Юрич (73).

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на многолетнего лидера "Барселоны". | https://dailysports.neta
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А

"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов