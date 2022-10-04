"Наполи" уничтожил "Аякс" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов неаполитанский "Наполи" на выезде разгромил амстердамский "Аякс" со счетом 6:1.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Джакомо Распадори, голы Джованни Ди Лоренцо, Петра Зелиньски, Хвичи Кварацхелии и Джованни Симеоне. У хозяев отличился Мохаммед Кудус.

"Аякс" Нидерланды – "Наполи" Италия - 1:6 (1:3)

Голы: Кудус, 9 - 1:0, Распадори, 18 - 1:1, Ди Лоренцо, 33 - 1:2, Зелиньски, 45 - 1:3, Распадори, 47 - 1:4, Кварацхелия, 63 - 1:5, Симеоне, 81 - 1:6

"Аякс": Пасвеер, Ренсх (Бас, 84), Басси, Тимбер (Гриллич, 80), Блинд, Альварес, Тайлор (Классен, 72), Кудус, Тадич, Бергейс (Бробби, 72), Бергвейн.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 84), Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Гаэтано, 80), Зелиньски (Ндомбеле, 46), Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия (Элмаз, 64), Распадори (Симеоне, 64).

Удаление: Тадич (73).

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