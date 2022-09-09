"Наполи" теряет одного из лидеров

Теги наполивиктор осимхен

"Наполи" теряет одного из лидеров

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение правого подколенного сухожилия. Травму он получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (4:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Основной защитник "Милана" выбыл на пять месяцев. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов