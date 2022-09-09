"Наполи" теряет одного из лидеров

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение правого подколенного сухожилия. Травму он получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (4:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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