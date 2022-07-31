"Наполи" согласовал трансфер форварда сборной Италии

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"Наполи" согласовал трансфер форварда сборной Италии

Фото: твиттер Джакомо Распадори/Автор неизвестен

Нападающий "Сассуоло" Джакомо Распадори перейдет в "Наполи", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, неаполитанский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Переход состоится в ближайшее время.

В прошлом сезоне 22-летний Распадори провел за "Сассуоло" 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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