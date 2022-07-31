"Наполи" согласовал трансфер форварда сборной Италии
Фото: твиттер Джакомо Распадори/Автор неизвестен
Нападающий "Сассуоло" Джакомо Распадори перейдет в "Наполи", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, неаполитанский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Переход состоится в ближайшее время.
В прошлом сезоне 22-летний Распадори провел за "Сассуоло" 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Милан" согласовал трансфер хавбека сборной Бельгии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Удинезе" купил аргентинца из "Атлетико"
-
"Бавария" не будет покупать нападающего летом
-
"Милан" обыграл французский топ-клуб
-
Президент "Баварии" ответил на обвинения Левандовски
-
Хавбек "Барселоны" Пуч может перебраться в МЛС
-
Хави высказался о будущем де Йонга в "Барселоне"
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду не смог обыграть испанский клуб
-
"Ювентус" нацелился на Мертенса
-
"Торпедо" упустило победу над "Крыльями Советов"
-
"Спартак" разгромил "Оренбург" в матче РПЛ
-
"Наполи" согласовал трансфер форварда сборной Италии
-
Анчелотти хочет избавиться от двух игроков "Реала"
-
"РБ Лейпциг" купил защитника сборной Германии
-
Гладбахская "Боруссия" забила девять голов в Кубке Германии
-
"Челси" попробует купить де Йонга
-
"Барселона" - "Нью Йорк Ред Буллс" - 2:0 (видеообзор)
-
"Реал" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор)
-
"Шальке" одержал яркую победу в Кубке Германии
-
ЦСКА упустил победу над "Пари НН"
-
Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17