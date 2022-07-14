"Наполи" сделал предложение Дибале

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"Наполи" сделал предложение Дибале

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

"Наполи" вступил в борьбу за нападающего сборной Аргентины Пауло Дибале, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, неаполитанский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Такое же предложение игроку ранее сделала "Рома".

Напомним, что 28-летний Дибала является свободным агентом, так как ранее он покинул "Ювентусом" после истечения срока контракта.

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