"Наполи" разгромил "Специю" в матч Серии А
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Специю" со счетом 3:0.
Победу неаполитанскому клубу принесли голы Маттео Политано, Петра Зелиньски и Диего Демме.
"Наполи", набрав 79 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 36 очками завершила сезон на 16-й позиции.
"Специя" – "Наполи" - 0:3 (0:3)
Голы: Политано, 4 - 0:1, Зелиньски, 25 - 0:2, Демме, 36 - 0:3
"Специя": Проведель (Зовко, 62), Амьян, Николау, Эрлич (Бертола, 80), Феррер, Кивер, Маджоре (Нгиамба, 73), Агудело (Сальседо, 73), Манай, Верде, Антист (Коваленко, 62).
"Наполи": Мерет (Марфелла, 80), Дзаноли, Кулибали, Жезус, Гулям, Демме (Замбо-Ангисса, 80), Лоботка, Зелиньски (Мертенс, 67), Элмаз, Политано (Инсинье, 67), Петанья (Осимхен, 68).
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