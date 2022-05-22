"Наполи" разгромил "Специю" в матч Серии А

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"Наполи" разгромил "Специю" в матч Серии А

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Специю" со счетом 3:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Маттео Политано, Петра Зелиньски и Диего Демме.

"Наполи", набрав 79 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 36 очками завершила сезон на 16-й позиции.

"Специя" – "Наполи" - 0:3 (0:3)
Голы: Политано, 4 - 0:1, Зелиньски, 25 - 0:2, Демме, 36 - 0:3

"Специя": Проведель (Зовко, 62), Амьян, Николау, Эрлич (Бертола, 80), Феррер, Кивер, Маджоре (Нгиамба, 73), Агудело (Сальседо, 73), Манай, Верде, Антист (Коваленко, 62).

"Наполи": Мерет (Марфелла, 80), Дзаноли, Кулибали, Жезус, Гулям, Демме (Замбо-Ангисса, 80), Лоботка, Зелиньски (Мертенс, 67), Элмаз, Политано (Инсинье, 67), Петанья (Осимхен, 68).

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