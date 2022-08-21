"Наполи" разгромил "Монцу". Хвича Кварацхелия сделал дубль

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"Наполи" разгромил "Монцу". Хвича Кварацхелия сделал дубль

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле разгромил "Монцу" со счетом 4:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли дубль Хвичи Кварацхелии, голы Виктора Осимхена и Ким Мин Чжэ.

"Наполи", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Монца" с 0 очков опустилась на последнее, 20-е место.

"Наполи" – "Монца" - 4:0 (2:0)
Голы: Кварацхелия, 35 - 1:0, Осимхен, 45 - 2:0, Кварацхелия, 62 - 3:0, Ким Мин Чжэ, 90 - 4:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лоботка (Политано, 78), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 70), Лосано (Дзербин, 78), Осимхен (Унас, 84).

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли (Кольпани, 83), Раноккия (Антов, 48), Марлон, Карбони, Д'Алессандро (Молина, 46), Барберис, Сенси, Раноккия (Валоти, 58), Капрари, Петанья (Гюткьяер, 83).

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