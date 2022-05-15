"Наполи" разгромил аутсайдера Серии А

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на своем поле разгромил генуэзский "Дженоа" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Виктора Осимхена, Лоренцо Инсинье и Станислава Лоботки.

"Наполи", набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А и гарантировал себе попадание в топ-3. "Дженоа" с 28 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Наполи" – "Дженоа" - 3:0 (1:0)

Голы: Осимхен, 32 - 1:0, Инсинье, 65 (с пенальти) - 2:0, Лоботка, 81 - 3:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 73), Элмаз, Фабиан Руис (Лоботка, 73), Замбо-Ангисса (Демме, 83), Мертенс (Зелиньски, 73), Инсинье, Лосано, Осимхен.

"Дженоа": Сиригу, Хефти (Эрнани, 56), Бани, Эстигор, Кришито, Бадель (Френдруп, 24), Гудмундссон (Дестро, 74), Гальдамес (Мелегони, 75), Амири, Портанова (Экубан, 56), Йебоа.

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