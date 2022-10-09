"Наполи" разгромил аутсайдера и возглавил Серию А
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Кремонезе" со счетом 4:1.
Победу гостям принесли голы Маттео Политано, Джованни Симеоне, Ирвинга Лосано и Матиаса Оливеры. У хозяев отличился Сириль Дессерс.
"Наполи", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 3 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Кремонезе" – "Наполи" - 1:4 (0:1)
Голы: Политано, 26 (с пенальти) - 0:1, Дессерс, 47 - 1:1, Симеоне, 76 - 1:2, Лосано, 90 - 1:3, Оливера, 90 - 1:4
"Кремонезе": Раду, Серникола, Бьянкетти, Лочошвили, Куальята, Валери (Буонаюто, 72), Мейте, Аскасибар (Чиофани, 79), Дессерс (Айву, 73), Дзанимаккья (Окереке, 46), Афена-Гьян (Эскаланте, 62).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 82), Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 82), Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Симеоне, 57), Политано (Лосано, 73), Кварацхелия, Распадори (Зелиньски, 73).
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