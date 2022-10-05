"Наполи" продлил внушительную серию
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
Итальянский "Наполи" не знает поражений в 11 матчах с начала сезона.
Команда Лучано Спаллетти вчера вечером уничтожила "Аякс" (6:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Это седьмая подряд победа "Наполи". В этих матчах команда имеет разницу мячей 21:5.
Всего в нынешнем сезоне у неаполитанцев 9 побед и 2 ничьих. В Серии А "Наполи" делит первое место с "Аталантой", набрав 20 очков за 8 матчей.
Читайте: Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября | https://dailysports.net
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|М
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|1
|Милан
|6
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|6
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|3
|Ланс
|6
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