"Наполи" продлил внушительную серию

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Итальянский "Наполи" не знает поражений в 11 матчах с начала сезона.

Команда Лучано Спаллетти вчера вечером уничтожила "Аякс" (6:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это седьмая подряд победа "Наполи". В этих матчах команда имеет разницу мячей 21:5.

Всего в нынешнем сезоне у неаполитанцев 9 побед и 2 ничьих. В Серии А "Наполи" делит первое место с "Аталантой", набрав 20 очков за 8 матчей.

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