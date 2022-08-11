"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020
Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Наполи" на официальном сайте объявила о переходе голкипера Сальваторе Сиригу.
Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался неаполитанскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
35-летний Сиригу ранее играл за "Палермо", "Кремонезе", "Анкону", ПСЖ, "Севилью", "Осасуну", "Торино" и "Дженоа". За сборную Италии сыграл 28 матчей и пропустил 19 голов. 4-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, 3-кратный обладатель Кубка французской лиги, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, чемпион Европы-2020.
Не пропустите: "Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Милана". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
-
Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером
-
"Наполи" и "Вильярреал" поборются за хавбека сборной Франции
-
"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в "Атлетико"
-
Лидер киевского "Динамо" Цыганков отказал известным клубам Ла Лиги и Серии А
-
"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020
-
"Ливерпуль" продлил 19-летнего таланта
-
Влашич перешел в клуб Серии А
-
Малиновский может покинуть "Аталанту" ради АПЛ
-
"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны"
-
Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна
-
ПСЖ может купить еще одного защитника "РБ Лейпциг"
-
"Рубин" подписал игрока сборной Ирака
-
Миранчук перешел в "Торино": озвучены детали сделки
-
Полузащитник "Сочи" перешел в "Црвену Звезду"
-
Миранчук завершил свой переход в "Торино"
-
Педро Роша официально покинул "Спартак"
-
Костич уже прибыл в Турин для перехода в "Ювентус"
-
В "Краснодаре" ответили на слухи о подписании Дзюбы
-
Обамеянг пойдет на щедрый жест ради будущего в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17