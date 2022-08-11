"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020

Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Наполи" на официальном сайте объявила о переходе голкипера Сальваторе Сиригу.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался неаполитанскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

35-летний Сиригу ранее играл за "Палермо", "Кремонезе", "Анкону", ПСЖ, "Севилью", "Осасуну", "Торино" и "Дженоа". За сборную Италии сыграл 28 матчей и пропустил 19 голов. 4-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, 3-кратный обладатель Кубка французской лиги, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, чемпион Европы-2020.

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