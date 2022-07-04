"Наполи" отказался от Дибалы

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала не перейдет в "Наполи", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, представители неаполитанского клуба один раз звонили агенту футболиста, чтобы узнать его финансовые требования, и после этого отказались от его подписания.

Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются "Милан", "Интер", "Реал", "Атлетико", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

28-летний Дибала с 1 июля стал свободным агентом, а с 2015 года он выступал за "Ювентус".

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