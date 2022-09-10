"Наполи" одержал тяжелую победу в Серии А

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл "Специю" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Джакомо Распадори.

"Наполи", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 5 очками осталась на 14-й позиции.

"Наполи" – "Специя" - 1:0 (0:0)

Гол: Распадори, 89 - 1:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Замбо-Ангисса (Зелиньски, 57), Элмаз (Гаэтано, 75), Ндомбеле (Лоботка, 46), Политано (Лосано, 57), Кварацхелия (Симеоне, 67), Распадори.

"Специя": Дронговски, Хольм, Николау, Ампаду (Христов, 70), Кивер, Бастони (Коваленко, 62), Реца, Бурабия (Эллертссон, 70), Агудело (Сала, 81), Джаси, Нзола.

Не пропустите: Названа причина срыва трансфера Наваса в "Наполи". | https://dailysports.net