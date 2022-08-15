"Наполи" одержал результативную победу в 1-м туре Серии А
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Верону" со счетом 6:2.
Победу неаполитанскому клубу принесли голы Хвичи Кварацхелии, Виктора Осимхена, Петра Зелиньски, Станислава Лоботки, Маттео Политано и Адама Унаса. У хозяев отличились Кевин Лазанья и Тома Анри.
"Верона" – "Наполи" - 2:6 (1:2)
Голы: Лазанья, 29 - 1:0, Кварацхелия, 37 - 1:1, Осимхен, 45 - 1:2, Анри, 48 - 2:2, Зелиньски, 55 - 2:3, Лоботка, 65 - 2:4, Политано, 79 - 2:5, Унас, 84 - 2:6
"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано, Осимхен.
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