"Наполи" одержал результативную победу в 1-м туре Серии А

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Верону" со счетом 6:2.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Хвичи Кварацхелии, Виктора Осимхена, Петра Зелиньски, Станислава Лоботки, Маттео Политано и Адама Унаса. У хозяев отличились Кевин Лазанья и Тома Анри.

"Верона" – "Наполи" - 2:6 (1:2)

Голы: Лазанья, 29 - 1:0, Кварацхелия, 37 - 1:1, Осимхен, 45 - 1:2, Анри, 48 - 2:2, Зелиньски, 55 - 2:3, Лоботка, 65 - 2:4, Политано, 79 - 2:5, Унас, 84 - 2:6

"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано, Осимхен.

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