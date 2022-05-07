"Наполи" одержал непростую победу в Турине

Фото: твиттер "Наполи"/автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на выезде обыграл туринский "Торино" со счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме забил Фабиан Руис.

"Наполи", набрав 73 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 47 очками остался на 10-й позиции.

"Торино" - "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Руис, 73 - 0:1

"Торино": Бериша, Иззо (Джиджи, 70), Бремер, Родригес, Синго, Войвода (Ансальди, 62), Мандрагора (Побега, 66), Риччи (Линетти, 66), Прает, Брекало (Пеллегри, 81), Белотти.

"Наполи": Оспина, Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Руис (Демме, 77), Ангисса, Инсинье (Элмас, 77), Мертенс (Зелински, 68), Лосано (Политано, 68), Осимхен (Петанья, 90+3).

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