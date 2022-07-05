"Наполи" назвал "Баварии" огромную цену на Осимхена

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к нигерийскому нападающему неаполитанского "Наполи" Виктору Осимхену, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, руководители клубов обсудили возможный трансфер нигерийца. Итальянский клуб оценивает футболиста в 110 миллионов евро. В составе "Баварии" Осимхен может заменить польского форварда Роберта Левандовски, который хочет перейти в "Барселону".

В прошлом сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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