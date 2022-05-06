"Наполи" назвал "Барселоне" цену на Кулибали

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"Наполи" назвал "Барселоне" цену на Кулибали

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер "Барселоны" Хави. "Наполи" оценивает игрока в 40 миллионов евро и не будет снижать цену.

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 31 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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