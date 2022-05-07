"Наполи" нашел замену Осимхену в Серии А

Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к нападающему туринского "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, неаполитанцы могут подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с "Торино". Руководство "Наполи" рассматривает кандидатуру Белотти в качестве возможной замены нигерийскому форварду Виктору Осимхену, которым интересуется "Арсенал".

В нынешнем сезоне 28-летний Белотти провел за "Торино" 20 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летнего Осимхена 17 забитых мячей и шесть голевых передач в 29 поединках.

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