"Наполи" нацелился на форварда "Интера"

Фото: твиттер Хоакина Корреа/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Хоакину Корреа, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, неаполитанцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В "Наполи" форвард может заменить бельгийца Дриса Мертенса, который покинул клуб на правах свободного агента. Миланский клуб оценивает аргентинца в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Корреа провел за "Интер" 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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