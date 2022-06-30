"Наполи" нацелился на форварда "Интера"
Фото: твиттер Хоакина Корреа/Автор неизвестен
Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Хоакину Корреа, сообщает Il Mattino.
По сведениям источника, неаполитанцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В "Наполи" форвард может заменить бельгийца Дриса Мертенса, который покинул клуб на правах свободного агента. Миланский клуб оценивает аргентинца в 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне 27-летний Корреа провел за "Интер" 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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