"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса"

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"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса"

Фото: твиттер Бернардески\Автор неизвестен

Атакующий полузащитник сборной Италии и "Ювентуса" Федерико Бернардески может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает издание Calciomercato.

Напомним, что контракт хавбека с туринским грандом истекает уже 30 июня.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован "Наполи", который хочет заполучить игрока на правах свободного агента.

Отмечается, что переговоры между сторонами должны начаться уже в самое ближайшее время. Бернардески будет призван заменить по позиции Лоренцо Инсинье.

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