"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса"
Фото: твиттер Бернардески\Автор неизвестен
Атакующий полузащитник сборной Италии и "Ювентуса" Федерико Бернардески может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает издание Calciomercato.
Напомним, что контракт хавбека с туринским грандом истекает уже 30 июня.
По информации источника, в подписании футболиста заинтересован "Наполи", который хочет заполучить игрока на правах свободного агента.
Отмечается, что переговоры между сторонами должны начаться уже в самое ближайшее время. Бернардески будет призван заменить по позиции Лоренцо Инсинье.
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17