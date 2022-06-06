"Наполи" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Наполи" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: твиттер Карлоса Солера/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Барселона" и "Атлетико".

В минувшем сезоне 25-летний Солер провел за "Наполи" 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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