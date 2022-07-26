"Наполи" может бесплатно подписать вратаря "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

"Наполи" может усилиться вратарём"Барселоны" Норберто Нето.

Испанский клуб уже дал понять, что собирается расторгнуть соглашение с 33-летним футболистом, а сам Нето собирается заключить с новой командой контракт на два года.

Информацию о переходе подтвердил журналист Николо Скира.

Напомним, что Нето перебрался в "Барселону" в 2019 году из "Валенсии" за € 26 млн. Все три года Норберто являлся сменщиком Марка-Андре тер Штегена и сыграл в 21 матче.

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